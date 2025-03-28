Ronaldo’nun oğlu hangi milli takımı seçecek? Önünde 5 seçenek var

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo Junior, dünya futbolunun merceği altında. Futbol kariyerine babasının izinden giderek başlayan genç yetenek, bugüne kadar Real Madrid, Juventus, Manchester United altyapılarında forma giydi.

Ronaldo Jr şu anda ise babasının takımı Al-Nassr'ın altyapısında oynuyor.

Ancak son dönemde futbolseverlerin kafasını kurcalayan asıl soru şu: Cristiano Ronaldo’nun oğlu hangi milli takımı tercih edecek?

ÖNÜNDE 5 MİLLİ TAKIM SEÇENEĞİ VAR

MARCA’nın haberine göre; Cristiano Jr.'ın önünde tam beş farklı milli takım seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki, kuşkusuz babasının efsanesi olduğu Portekiz. Ronaldo’nun 219 maçta attığı 136 golle tarihe geçtiği ülke, oğluna da kapılarını açabilir.

Ancak seçenekler bununla sınırlı değil.

Cristiano Junior, ABD’de dünyaya geldiği için Amerikan pasaportuna sahip. Bu da onu ABD Milli Takımı’na katılmak için doğal bir aday yapıyor. Bir diğer olasılık ise İngiltere.

Ronaldo’nun Manchester United’daki ikinci döneminde İngiltere’de yaşayan Cristiano Jr., bazı yasal işlemleri tamamlaması halinde İngiliz vatandaşlığına başvurabilir.

Dördüncü seçenek olarak İspanya öne çıkıyor. Hayatının ilk 8 yılını İspanya’da geçiren genç futbolcu, İspanyol yasalarına göre 10 yaşından önce 3 yıl aralıksız ülkede ikamet eden çocuklara vatandaşlık hakkı tanınması sayesinde İspanyol pasaportu alma şansına sahip.

Ronaldo ailesinin köklerinin dayandığı Cape Verde de (Yeşil Burun Adaları) Cristiano Jr. için alternatif bir milli takım olabilir.

Şu an için genç yeteneğin hangi yolu seçeceği belirsizliğini koruyor.