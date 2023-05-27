Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Cannes'i salladı. Taktığı kolyenin değerini duyanlar dondu aldı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, katıldığı Cannes film festivalinde taktığı kolyeyle dikkat çekti. Georgina’nın taktığı takının 1 milyon Sterlin değerinde olduğu belirtildi.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Cannes'i salladı. Taktığı kolyenin değerini duyanlar dondu aldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı davetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

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KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Georgina bu kez Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Siyah dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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KOLYESİ İLGİ TOPLADI

Georgina’nın kıyafeti dışında taktığı kolye de ilgi topladı. The Sun’da yer alan habere göre Georgina'nın kolyesi lüks kuyumcu Chopard'ın bir parçası. Kolyenin değerinin ise 1 milyon Sterlin olduğu belirtildi.

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