Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Cannes'i salladı. Taktığı kolyenin değerini duyanlar dondu aldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı davetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Georgina bu kez Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Siyah dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

KOLYESİ İLGİ TOPLADI

Georgina’nın kıyafeti dışında taktığı kolye de ilgi topladı. The Sun’da yer alan habere göre Georgina'nın kolyesi lüks kuyumcu Chopard'ın bir parçası. Kolyenin değerinin ise 1 milyon Sterlin olduğu belirtildi.