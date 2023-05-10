Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr futbol takımına transfer olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram'da paylaştığı bikinili pozları Suudi Arabistan'da büyük ses getirdi.

1/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 1

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a katılan Cristiano Ronaldo'nun, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina'nın cesur pozları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 2

AYRICALIK TANINMIŞTI
Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

3/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 3

BU TARZ PAYLAŞIMLAR YASAK
Ancak konu şimdi de Rodriguez'in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili ve açık pozlara geldi. Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar da yasak.

4/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 4

"BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ SIFIR"
Konuyla ilgili Daily Star'a açıklama yapan Ortadoğu hukuk uzmanı James Dorsey, "Prensip olarak, düzgün giyinmek zorunludur, ancak 'düzgün giyinmeyi oluşturan şeyler gelişti.

5/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 5

Muhammed Bin Salman'dan önce, vücut ve yüz tamamen kapatılıyordu.

6/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 6

Pek çok kadın hala buna bağlı kalsa da, artık durum böyle değil

7/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 7

Bikini prensip olarak uygunsuz bir elbise olarak kabul edilirdi. Ancak Ronaldo'nun kız arkadaşına bir şey olma ihtimali sıfır." dedi.

8/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 8

İşte Arabistan'ı karıştıran o pozlar...

9/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 9
10/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 10
11/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 11
12/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 12
13/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 13
14/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 14
15/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 15
16/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 16
17/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 17
18/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 18
19/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 19
20/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 20
21/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 21
22/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 22
23/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 23
24/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 24
25/25
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı 25
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez: Namusumla sınandım
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez: Namusumla sınandım
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Hollywood yıldızı Salma Hayek'in yeni pozları olay oldu
Hollywood yıldızı Salma Hayek'in yeni pozları olay oldu
Zeynep Bastık'ın sere serpe pozları olay oldu
Zeynep Bastık'ın sere serpe pozları olay oldu
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den taciz itirafı
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den taciz itirafı