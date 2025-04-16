Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da kalmaya nasıl ikna olduğu ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme için anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Marca'da yer alan habere göre, 1000 gole (An itibarıyla 934) ulaşma hedefi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinin formasını 2 yıl daha terletecek.

1000 gole (An itibarıyla 934) ulaşma hedefi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinin formasını 2 yıl daha terletecek. Ronaldo'nun 2 yıllık teklifi kabul etmeden önce Suudi yetkililerden bir konuda söz aldığı iddia edildi.

Suudi basınında yer alan habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya yaz transfer döneminde takıma önemli isimlerin transfer edileceği ve kalitenin yükseleceğine dair söz verdi.

Al-Nassr'dan senelik 200 milyon euro kazanan Ronaldo'nun yeni ücretine dair bir detay verilmedi. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Portekizli yıldızın yıllık maaşında bir değişim olmayacağı öne sürülmüştü.

Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve 3030 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.