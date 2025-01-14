Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki geleceği belli oldu. ABD’ye gideceği iddia ediliyordu

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Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki geleceği belli oldu. ABD’ye gideceği iddia ediliyordu

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo’nun geleceği belli oldu. ABD’ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcunun Suudi Arabistan’da kalacağı öğrenildi.

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo, kazandığı büyük başarılardan sonra Suudi Arabistan’a gitmişti. Al Nassr forması giyen Portekizli futbolcunun takımdan ayrılarak ABD’ye gideceği iddia ediliyordu.

Futbol tarihinin en pahalı sözleşmelerinden birine imza atan Portekizli futbolcunun Suudi Arabistan’da kalacağı öğrenildi.

Ronaldo’nun Al Nassr ile 2026 yılı Haziran ayına kadar sürecek yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. 39 yaşındaki oyuncunun yıllık 200 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, çıkıtğı 84 maçta 75 gol 18 asistlik performans sergiledi.

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