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Cristiano Ronaldo tarihi teklifi reddetti

Suudi Arabistan'ın çılgın teklifine Ronaldo'nun verdiği yanıt ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:01
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Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon euroluk bir teklifi reddettiğini ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo tarihi teklifi reddetti
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CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon euroluk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.

Haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.

Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

Sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

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