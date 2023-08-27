Ronaldo'nun verdiği selam gündem oldu. Sosyal medyada coşkuyla karşılandı

Editör: Hamza Özalkuş

Al Nassr formasını giyen Cristiano Ronaldo, daha önce de Al Shabab maçındaki gol sevinci sırasında yaptığı secde ile Müslüman topluluğun takdirini kazanmıştı.

Bu sefer ise Arapça olarak "Selamunaleyküm" diyerek hayranlarına selam verdi.

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, milyonlarca kez izlendi ve Ronaldo'nun bu samimi jesti, Müslüman futbolseverler arasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da forma giyerken sık sık Arapça mesajlar verdiği biliniyor.

Ünlü futbolcu, bu tür jestleriyle taraftarlarına duygusal bir bağ kurmayı ve farklı kültürlere saygısını göstermeyi amaçlıyor.