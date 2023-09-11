Ronaldo'suz Portekiz Lüksemburg'u 9-0 yendi

Portekiz, Avrupa Şampiyonası Eleme maçında Lüksemburg ile karşılaştı.

Ronaldo'suz Portekiz Lüksemburg'u 9-0 yendi

Ronaldo'nun sarı kart cezalısı nedeniyle olmadığı maçta Portekiz, Lüksemburg'u ağırladı.

Estadio Do Algarve Stadyumu'nda oynanan mücadele 9-0'lık Portekiz üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+4. dakikada Goncalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix attı.

Portekiz bu sonuçla birlikte puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda üçüncü sırada yer aldı.

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