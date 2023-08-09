Ronaldo'ya rakipleri de hayran. Maç sonunda fotoğraf çekilmek için stadyum dışında beklediler

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı attığı golle Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıkardı. Maç sonunda ise Ronaldo'nun rakibi olan Shorta'nın futbolcuları, Portekizli yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirmek için stad dışında bekledi.

Ronaldo'ya rakipleri de hayran. Maç sonunda fotoğraf çekilmek için stadyum dışında beklediler

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 74. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla Al Nassr, turnuvada finale çıkarken maç sonunda bir taraftarın kameralarına yakalanan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Al Shorta oyuncuları stadyum dışında Cristiano Ronaldo’yu fotoğraf çekilmek için bekledi.

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