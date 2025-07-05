Ronaldo'ya tarihi linç: Bahanesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo'ya tarihi linç: Bahanesi şaşırttı

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva’nın Gondomar'daki cenaze törenine katılmadı. Ronaldo'nun küçük bir kasabaya giderek törenin önüne geçmemek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

İspanya'nın Zamora şehrinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un yıldızı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva doğdukları Portekiz'in Gondomar kasabasında törenle toprağa verildi.

Porto yakınlarındaki Gondomar'daki bir kilisede düzenlenen törene Jota'nın ailesi ve sevenleriyle birlikte futbol dünyasından birçok isim katıldı.

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Törende Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun olmaması sosyal medyada büyük tepki çekti. İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre Ronaldo, törene katılmak yerine Mallorca'daki tatiline devam etti. Eleştiri oklarının hedefine oturan Portekizli futbolcuyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerdeyse Ronaldo'nun cenazeye katılmamak için Jota'nın ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Cenaze töreninde ilgiyi çekerek yas havasını zedeleyecek bir duruma sebep olmak istemeyen Ronaldo, aileden cenazeye katılmamak için izin aldı.

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