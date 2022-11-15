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Takım arkadaşına elini uzattı, şaştı kaldı. Ronaldo'ya yapılan o hareket gündem oldu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, gündeme gelmeye devam ediyor..

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:52
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Ronaldo'ya yapılan o hareket gündem oldu. Takım arkadaşına elini uzattı, şaştı kaldı

Takım arkadaşına elini uzattı, şaştı kaldı. Ronaldo'ya yapılan o hareket gündem oldu
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Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında yaşadığı olayla gündeme geldi.

FERNANDES, RONALDO'NUN ELİNİ ZORLA SIKTI
İngiliz devinden takım arkadaşı Bruno Fernandes ile milli takım kampında bir araya gelen Cristiano Ronaldo, kendisine gösterilen soğuk tavırla neye uğradığını şaşırdı. Elini isteksiz bir şekilde sıkan Fernandes'in bu hareketine oldukça şaşıran Ronaldo'nun o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.

"BANA SAYGI GÖSTERMEYEN BİRİNE SAYGI DUYMAM"
Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı hedef alan açıklamalarında "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim.

"BANA İNANMADILAR"
''Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüzde 100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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