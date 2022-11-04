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Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız

Cristiano Ronaldo iddialarının ardından Flamengo'nun başkanı sessizliğini bozdu. Rodolfo Landim, Ronaldo için, "Kimin yedeği olacak?" diye açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:17
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''Ronaldo'yu kimin yerine alacağız, yedek kulübesine mi?'' diyen Flamengo'nun Başkanı'ndan flaş açıklama

Flamengo'nun Başkanı Ronaldo için sessizliğini bozdu: Nereye koyacağız
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Brezilya ekiplerinden Flamengo'da Başkan Rodolfo Landim, Cristiano Ronaldo iddialarını esprili bir dille yalanladı.

Portekizli yıldızın adı son dönemde kırmızı-siyahlılarla anılırken Record'da yer alan habere göre, bir podcast yayınına katılan başkan, böyle bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

"Kimin yerine alacağız, yedek kulübesine mi?"

Rodolfo Landim, Cristiano Ronaldo iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"İddiaların nereden geldiğini bilmiyorum ama çok yaratıcılar. Öncelikle soruyorum, kimin yerine alacağız, yedek kulübesine mi?"

"İnternette okuduklarım ne kadar doğru bilemiyorum, ona iki yıl için 242 milyon dolar teklif edilmiş, aylık 10 milyon dolar'a geliyor. Tüm kadro bütçemizin üzerinde bir miktar"

"Pedro'nun yedeği mi olacak, Gabigol'ün yedeği mi? Yapamam... Burada kimse çılgınca şeyler yapmayacak"

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsiz

37 yaşındaki Portekizli 2021 yazında Manchester United'a geri döndü ancak umduğunu bulamadı. Tottenham maçında oyuna girmek istemediği için kadro dışı kalan futbolcu, daha sonra yeniden takıma katılmıştı.

Bu sezon ManU formasıyla 15 maça çıkan Ronaldo 3 gol atıp 2 asist kaydetti. 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek ancak geleceği henüz kesinleşmiş değil.

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