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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Hatay’daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı ancak bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan ve eşi Esra İlhan’ın bedeninden haber alınamadı. Esra İlhan’ın babası Battal Kerzi, “Ayın 13’ünde DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları, 20 gün oldu, hala kızım yok” dedi.

Galeri Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:05
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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde “Cennetten bir köşe” sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun, suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans’ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan’dan ise depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan binada 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti. 13 Şubat’ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini aktaran Kerzi, şunları söyledi:

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

“6 Şubat’tan beri kızım ve damadım orada oturuyorlardı, ama depremden bu yana her ikisinden de bilgi alamadık. Bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 7-8 ay oldu, yeni evlenmişlerdi. İnşallah bir yerden çıkarlar. Enkaz kalkmış, büyük ihtimalle bir şey kalmamış. Ayın 13’ünde DNA testi verdik, inşallah hayırlı haberlerini alırız. Sadece ayakkabıları ve çeyizleri gibi birkaç parça eşyalarına ulaşıldı.

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu, hala kızım yok. Sağlıkçıydı, fizyoterapist idi ama atanamadı, eşi ise askerdi. Yani cıvıl cıvıllardı. Daha yeni evlilerdi. Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve ‘Korkmasına gerek yok’ dedi. Allah verdi, Allah aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz, inşallah bir yerlerden çıkarlar.”

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

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Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

(Kaynak: İHA)

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