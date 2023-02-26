Rönesans Rezidans'ın altından bedenleri çıkmadı. Çaresiz baba: Depremin üzerinden 20 gün geçti kızım ve eşi hala yok

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun, suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.