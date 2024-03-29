Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar

Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncular ve modellerden bazıları röportaj vermeyi sevmiyorlar. Bu sebeple özel yaşamlarına saygı ve gizem istiyorlar. İşte o 10 ünlü...
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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 1

1- Joaquin Phoenix

Röportaj vermenin gereksiz olduğunu düşünüyor. "Bahçemde bitki yetiştiren sıradan bir insanım" dedi.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 2

2- Beyonce

"Şarkılarımı ve sesimi dinlerken başka şeylerden etkilenmemelisin" misyonu olan Beyonce, özel hayatını paylaşmayı sevmediğini söylüyor.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 3

3- Christian Bale

Talk şovlaa katılmayı sevmeyen oyuncu, "Diğerlerinin hayatını bilmek istemiyorum, benim hakkımda da kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum" diyor.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 4

4- Mary Kate ve Ashley Olsen

Çocukluklarından beri ünlü olan bu iki oyuncu, "Göz önünde olmayı sevmiyoruz." diyorlar.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 5

5- Kate Moss

Ünlü model, söylediklerinin bir önemi olmadığını, insanların eşin yargıları olduğunu düşünerek "Senin hakkında yazmak istediklerini yazıyorlar, ne söylediğinizin önemi yok" dedi.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 6

6- Halsey

Sözlerinin olduğu gibi yansıtılmadığını söyleyen Moss, röportaj vermekten nefret ettiğini açıkladı.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 7

7- Daniel Day Lewis

"Oyuncular asla röportaj vermemelidir" ifadelerini kullandı.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 8

8- Jonah Hill

Hayatın paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

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Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar 9

9-10: Prens William ve Prenses

Yalnızca resmi kanallarda röportaj veriyorlar.

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