Röportaj vermeyi sevmeyen 10 ünlü belli oldu. Gizemli kalmak istiyorlar

1- Joaquin Phoenix
Röportaj vermenin gereksiz olduğunu düşünüyor. "Bahçemde bitki yetiştiren sıradan bir insanım" dedi.
2- Beyonce
"Şarkılarımı ve sesimi dinlerken başka şeylerden etkilenmemelisin" misyonu olan Beyonce, özel hayatını paylaşmayı sevmediğini söylüyor.
3- Christian Bale
Talk şovlaa katılmayı sevmeyen oyuncu, "Diğerlerinin hayatını bilmek istemiyorum, benim hakkımda da kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum" diyor.
4- Mary Kate ve Ashley Olsen
Çocukluklarından beri ünlü olan bu iki oyuncu, "Göz önünde olmayı sevmiyoruz." diyorlar.
5- Kate Moss
Ünlü model, söylediklerinin bir önemi olmadığını, insanların eşin yargıları olduğunu düşünerek "Senin hakkında yazmak istediklerini yazıyorlar, ne söylediğinizin önemi yok" dedi.
6- Halsey
Sözlerinin olduğu gibi yansıtılmadığını söyleyen Moss, röportaj vermekten nefret ettiğini açıkladı.
7- Daniel Day Lewis
"Oyuncular asla röportaj vermemelidir" ifadelerini kullandı.
8- Jonah Hill
Hayatın paylaşılmaması gerektiğini söyledi.
9-10: Prens William ve Prenses
Yalnızca resmi kanallarda röportaj veriyorlar.