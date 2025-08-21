Rosier'den flaş Beşiktaş itirafı! 'Krallar gibi yaşıyordum'

La Liga ekibi Osasuna’da forma giyen Beşiktaş’ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Siyah-beyazlı formayla 2020-21 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Fransız oyuncu, Beşiktaş günlerini “Kral gibi yaşıyordum” sözleriyle anlattı.

“SÜPER LİG’İ KOLAY SANDIM”

ABD merkezli RG sitesine konuşan Rosier, Türkiye’ye ilk geldiğinde Süper Lig seviyesini hafife aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’tayken hayatı bir kral gibi yaşıyorsun. Dışarı çıktığında özel şoförün var, herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Taraftar kitlesi inanılmaz ve maç günü atmosferi bambaşka. Kendini çok önemli hissediyorsun. Türkiye’ye gelirken kolay olacağını düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Çok güzel bir deneyimdi.”