Rosier’in yeni takımı belli oldu

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Rosier’in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier, İspanya LaLiga ekiplerinden Osasuna'ya transfer oldu.

Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Valentin Rosier'ın yeni durağı belli oldu. Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Leganes'te geçiren tecrübeli sağ bek, sözleşmesinin bitmesinin ardından bir başka LaLiga ekibine transfer oldu.

OSASUNA'YA İMZA ATTI

La Liga ekibi Osasuna, 28 yaşındaki Fransız futbolcuyu renklerine bağladığını duyururken, Rosier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Osasuna bu sezon Rayo Vallecano ile ligi aynı puan ve averajda bitirmesine rağmen, ikili averajdan dolayı 9. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılama fırsatını kaçırdı.

Geçen sezon Leganes formasıyla 36 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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