Rosier’in yeni takımı belli oldu: İmzaya gidecek

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Rosier’in yeni takımı belli oldu: İmzaya gidecek

Futbol kariyerine İspanya’da devam eden eski Beşiktaşlı Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor.

Beşiktaş'ta 3,5 sezon forma giyen ve siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşayan Valentin Rosier'in Leganes'ten ayrılarak bir başka İspanyol takımına transfer olacağı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

İspanyol ekibiyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Rosier'in, küme düşen Legenes ile mukavele imzalamayacağı ve yeni takımının da belli olduğu ileri sürüldü. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; 28 yaşındaki sağ bek, yakın zamanda bir başka LaLiga temsilcisi Osasuna'ya transfer olacak.

Haber detayında, Valentin Rosier'in Osasuna ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Fransız futbolcunun, çarşamba günü İspanyol kulübünün bulunduğu Pamplona şehrine giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve anlaşmanın son detaylarını netleştireceği belirtildi.

Rosier, 36 maçta forma giydiği Leganes'te 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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