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Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletini vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 04:46
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Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu
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Meksika basınında çıkan habere göre, yetkililer, tropikal fırtınaya dönüşen Roslyn Kasırgası'nın Durango eyaletinin 115 kilometre doğusuna doğru ilerlediğini bildirerek, bölgede şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle şimdiye kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgede eğitime 3 gün ara verildiği kaydedildi.

Roslyn Kasırgası'ndan en çok etkilenen bölgelerin Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas ve Nuevo Leon eyaletleri olduğu ve bu bölgelerde ciddi maddi hasarın yaşandığı belirtildi.

CAN VE MAL KAYBI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kentlerde, iletişim sıkıntısının yaşanması sebebiyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da her yıl kasırganın yol açtığı sel ve toprak kaymaları, onlarca kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra büyük hasarlara neden oluyor.

Ülkede, en son 12 Ekim'de Julia Kasırgası etkili olmuş, Guerrero eyaletine ulaşan kasırga sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı. (AA)

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