Rosneft’ten AB’nin yeni yaptırım paketine sert tepki

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu 18. yaptırım paketi, uluslararası enerji piyasalarında yeni bir krize neden oldu. Pakette Hindistan merkezli Nayara Energy rafinerisinin de hedef alınması, Moskova'nın sert tepkisini çekti. Rosneft, söz konusu yaptırımları “hukuki temelden yoksun” ve “siyasi saiklerle alınmış” olarak nitelendirdi.

Hindistan'ın Ahmedabad kenti yakınlarında faaliyet gösteren Nayara Energy, ülkenin en önemli petrol rafinerilerinden biri olarak biliniyor. Rosneft, bu tesiste %50’den az hisseye sahip olduğunu ve yönetimin bağımsız bir kurul tarafından yürütüldüğünü belirtti. AB’nin yaptırım kararında bu gerçekliğin göz ardı edildiğini savunan şirket, söz konusu hamlenin Hindistan’ın enerji güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

“HİNDİSTAN EKONOMİSİ ZARAR GÖRECEK”

Rosneft tarafından yapılan açıklamada, “Nayara Energy rafinerisi, Hindistan’ın iç piyasasına kesintisiz akaryakıt sağlayan stratejik bir altyapıdır. Bu tesise yönelik yaptırımlar, Hindistan ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi. Şirket ayrıca, Nayara’nın tamamen Hindistan hukukuna bağlı olarak çalıştığını ve tüm vergilerini Hindistan’da ödediğini de hatırlattı.

Rosneft, Nayara'nın bugüne kadar hiçbir şekilde hissedarlara temettü dağıtmadığını, elde edilen karların tamamının yeniden yatırıma yönlendirildiğini açıkladı. Rafineri faaliyetlerinin yanı sıra petrokimya ve perakende sektörlerinde de büyümeyi hedefleyen Nayara, ülkede enerji tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor.

“KÜRESEL ENERJİ PİYASASINA MÜDAHALE”

Rus petrol devi, Avrupa Birliği’ni uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Şirketin açıklamasında, “Bu karar sadece Rusya’ya değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerin egemenliğine de müdahale anlamı taşımaktadır. Küresel enerji piyasasında dengesizlik yaratmak ve haksız rekabet ortamı oluşturmak bu kararın açık hedefidir” denildi.

Rosneft’in sert tepkisi, Hindistan’da da yankı buldu. Yeni Delhi yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, enerji uzmanları bu yaptırımların Hindistan’ın akaryakıt arzında fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim göz önüne alındığında, Nayara’ya yönelik sınırlamalar yerel pazarda ciddi etkiler doğurabilir.

Avrupa Birliği’nin bu adımı, yalnızca Rusya’nın değil, dünya genelinde enerji ithalatçısı olan ülkelerin de dikkatini çekmiş durumda. Uluslararası gözlemciler, yaptırımların enerji güvenliği kavramı etrafında yeni diplomatik gerilimlerin fitilini ateşleyebileceğini öngörüyor.