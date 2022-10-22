Süper golün sahibi Rossi'den flaş sözler

Fenerbahçe, Başakşehir'i tek golle yendi. Golü ceza alanı dışından müthiş bir vuruşla Rossi attı.
Rossi maçtan sonra şöyle konuştu:
"Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımızı için çok mutluyum Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdik.
Gol anında topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım"
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