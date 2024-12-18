Rostov-on-Don Limanı'ndan Afrika'ya ihracat genişliyor

Rostov-on-Don Limanı, 2024 yılı boyunca ihracat rotalarını genişleterek Asya ve Afrika’ya ağırlık verdi. Sudan, Suudi Arabistan, Lübnan ve Tunus gibi ülkeler, bu genişlemede öne çıktı. Rostov-on-Don Nehir Limanı Gümrük Postası Başkan Yardımcısı Sergei Turka, "2023 yılına kıyasla 2024'te ihracat yapılan ülkelerin coğrafyası önemli ölçüde genişledi," açıklamasını yaptı.

BAŞLICA ÜRÜNLER VE HEDEF ÜLKELER

Liman, başta tarımsal ürünler olmak üzere petrol rafinajı, kömür, metalürji ve kimya sektörlerine ait ürünlerin ihracatında aktif rol oynadı. En popüler ihracat destinasyonları arasında Türkiye, Mısır ve Lübnan yer aldı. 2024 yılının ilk 11 ayında, limanda yaklaşık 4 bin geminin gümrük işlemleri tamamlandı.

TAHIL İHRACATINDA ARTIŞ

Özellikle tahıl ihracatında önemli bir artış yaşandı. 2024 yılının ilk yarısında, Rostov bölgesi limanlarından Arnavutluk, Türkiye ve Gürcistan’a yapılan tahıl sevkiyatı %8 artarak 2,6 milyon tona ulaştı. 2023-2024 tarım yılında ise toplam 6,7 milyon ton tahıl ve baklagil ihraç edildi.

Rusya, 2022’de uygulanan geniş çaplı yaptırımların ardından ihracat rotalarını çeşitlendirdi. Öncelik, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine verildi. Bu strateji, ülkenin ihracat ağını güçlendirdi.