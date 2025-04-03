Rötar yapan rekor zam bu gece geliyor. Akaryakıtta fiyatlar uçuşa geçti

Benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Otogazda ise 81 kuruş indirim öngörülüyor.

Dün iptal edilen 2 lira 42 kuruşluk zam kararı sonrasında benzin fiyatlarına bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 8 kuruş zam yapılacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 57 kuruşa, Ankara'da 47 lira 29 kuruşa, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

Benzin 1 lira 08 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 47 lira 80 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 65 kuruşa, Ankara'da 48 lira 37 kuruşa, İzmir'de 48 lira 73 kuruşa depolara doldurulacak.

Zammın şimdilik pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 83 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 71 kuruşa, Ankara'da 47 lira 57 kuruşa, İzmir'de 47 lira 93 kuruşa satılıyor.

Otogaz ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 28 lira 19 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 27 lira 59 kuruşa, Ankara'da 28 lira 09 kuruşa, İzmir'de 28 lira 04 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarısı yapılacak 81 kuruş indirim sonrası otogaz Avrupa Yakası'nda 27 lira 38 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 78 kuruşa, Ankara'da 27 lira 28 kuruşa, İzmir'de 27 lira 23 kuruşa depolara doldurulacak.

Hükümetin para bulmak için akaryakıta zam yaptığını söyleyen bir vatandaş "Geçen hafta da yaptı. Bu haftada yapıyor. Gelecek hafta da yapacak. Bunları alkollü içecekler ve tütün ürünleri zamları takip edecek. Altını ve dövizi frenlemek için mücadele ediyor hükümet. Ama işleri çok zor" dedi.