Rötar yapan zamma da zam yapıldı! Böylesi ancak Türkiye'de olur

Ağustos ayı boyunca akaryakıt fiyatlarında bir sakinlik hakimken, 27 Ağustos’ta benzine gelen 1,21 TL’lik zam piyasaları hareketlendirmişti. Bu zammın ardından gözler motorin fiyatlarına çevrilmişti. Ve gelen bilgilere göre motorine de zam geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorine de zam yapılması bekleniyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyri ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzine yapılan son zammın ardından sürücüler, motorin fiyatlarındaki olası artışın ceplerine nasıl yansıyacağını merak ediyor.

1 TL’NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYORDU

Öte yandan geçtiğimiz hafta da motorinin litre fiyatında 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 TL’yi aşan bir zam beklentisini paylaşmıştı. Ancak zam gelmemişti.

Milyonlarca kişi alıyor yarın sabah zam geliyor. Vatandaş "Yeter" diyerek isyan etti

ZAM NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN YANSIYACAK?

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 2 lira 5 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bu durumun, özellikle nakliye ve toplu taşıma sektörlerinde de maliyet artışlarına yol açması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş trendi, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Sürücüler, zam haberlerinin ardından akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturması bekleniyor.

3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

İstanbul Avrupa yakası benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL