Rozeti takar takmaz AKP'li trolün saldırısına uğradı. Kürşad Zorlu'ya hoş geldin hakareti!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'nın saldırısına uğradı.

Daha önce sosyal medya üzerinden Furkan Bölükbaşı'nın bir paylaşımına "Hoşşt köpek!" şeklinde yanıt veren Kürşad Zorlu'ya yıllar sonra trolden ağır cevap geldi.

Bugün AKP'ye geçen ve rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan Kürşad Zorlu hayatının şokunu yaşadı.

Zorlu'nun kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayan Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.

Kimin ne olduğu ortaya çıktı.