Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tertemiz Türkiye" projesini tanıttı. Özdağ, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in Zafer Partisi'ne katıldığını Genel Başkan Ümit Özdağ duyurdu.

Ümit Özdağ, milyonlarca vatandaşın sigara dışında bağımlılığı olduğuna dikkat çekerek, "10 milyona yakın insanımızın sigara dışında bir madde veya davranışsal bağımlı olduğuna dair bilgiler vardır" ifadelerini kullandı.

Özdağ X hesabından şunları paylaştı:

"ZAFER PARTİSİNE HOŞ GELDİNİZ"

"Selçuk Geçer Zafer Partisine katıldı. Selçuk Geçer ekonomi haberciliği ve finansal analiz alanında deneyimiyle tanınan bir ekonomist ve gazetecidir. Geçer önümüzdeki süreçte Zafer Partidi Genel Merkezi’nde görev alarak çalışmalarını sürdürecektir. Zafer Partisine hoş geldiniz."

Özdağ açıklamasında şunları belirtti:

"TÜRK MİLLETİ BİLSİN, TÜRKİYE ZAFER PARTİSİ’YLE BU MÜCADELEYİ KAZANACAK"

"Bu insanlarımızı Türkiye'nin gücü olarak tekrar kazanacağız. Bu mücadele bekleyecek bir mücadele değil. Bu mücadele ertelenecek bir mücadele değil. Bu mücadeleyi engellemek için çok çaba sarf eden olacaktır, içeriden ve dışarıdan. Siyasetin içerisindeki narkotik çetelerinin uzantılarından, narkotik çetelerinden, sanal kumar çetelerinden, onların arkasındaki yabancı servislerden. Ancak bu mücadelenin engellenmesini engelleyecek Türk milleti var. Ve Türk milleti bu mücadeleye destek olacak. Türk milleti bilsin, Türkiye Zafer Partisi’yle bu mücadeleyi kazanacak."

Özdağ, şunları kaydetti:

"UYUŞTURUCU MADDE VE KUMARDAN KORUMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"

"Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çeteleri tarafından kıskaca alınmış olan Türkiye, bu kıskacı Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye Projesi’yle darmadağın edecektir. Sorunların büyümesine ve bu noktaya bir milli tehdit olma noktasına gelmesine neden olan AKP iktidarının organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar ile başa çıkmayan, mücadele etmeyen politikalarıdır.

AK Parti Anayasamızın 58. maddesinde yer alan Türk gençliğini, alkol düşkünlüğü, uyuşturucu madde ve kumardan koruma görevini yerine getirmemiştir. Zafer Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman Tertemiz Türkiye Projesi çerçevesinde organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerine karşı büyük bir mücadele başlatacağız. Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar çeteleri tarafından kıskaca alınmış olan Türkiye, bu kıskacı Zafer Partisi'nin Tertemiz Türkiye Projesi’yle darmadağın edecektir."

"TÜRK GENÇLERİ AĞIR BİR UYUŞTURUCU TEHDİDİ ALTINDA"

Ümit Özdağ, 10 milyona yakın vatandaşın sigara dışında bağımlılığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 2011 sonrasında Suriye ve İran sınırında açık kapı politikası izlemeye başlaması sonucunda Afganistan ve Suriye'den de ülkemize gelen uyuşturucu miktarında patlama olmuştur. AK Parti uyuşturucuda geçiş ülkesi olan ülkemizin hedef ülke haline gelmesine neden olan politikalar izlemiştir. AK Parti iktidarı narko-terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, uyuşturucu çetelerine, sanal kumar örgütlerine karşı gereken sert ve kapsamlı mücadeleyi vermeyerek, hatta zaman zaman çok yumuşak davranarak önünü açmıştır. Bugünlerde bir telaş içerisinde bazı polisiye önlemlerin alınmaya çalışıldığını görüyoruz ama bunun asla yeterli, stratejik düşünülen, uzun vadeli, kapsamlı bir mücadele olmadığını da biliyoruz. Çeteler askeri ve polisi alenen tehdit ederken, bunları kamuoyuna açıklarken görmeyen siyasi iktidarın muhaliflerden gelen eleştirileri ise cezaevi süreçleriyle bastırmaya çalıştığını da Türk milleti de dünya da net bir şekilde görüyor.

Türk gençleri ağır bir uyuşturucu tehdidi altındadır. Son 20 yılda uyuşturucunun kullanımı, dağılımı, uyuşturucudan ötürü ölümler ve uyuşturucu çeşitleri 327’ye ulaşarak büyük bir artış kaydetmiştir. Uyuşturucu kullananların yüzde 82’si 20-35 yaş aralığındadır. 10 milyona yakın insanımızın sigara dışında bir madde veya davranışsal bağımlı olduğuna dair bilgiler vardır."