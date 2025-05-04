RPG dünyasında Fransız devrimi: Clair Obscur rekorları altüst etti

24 Nisan 2025’te piyasaya sürülen Clair Obscur: Expedition 33, kısa sürede hem Fransa’nın hem de dünya oyun camiasının dikkatini üzerine çekti. Geliştirici stüdyo Sandfall Interactive’in imzasını taşıyan oyun, yalnızca bir hafta içinde PC ve konsol platformlarında büyük bir çıkış yakaladı. Yapılan satış analizlerine göre oyun, Steam üzerinde 785 binin üzerinde, PlayStation 5 üzerinde ise 350 binden fazla kopya sattı. Xbox Series tarafında ise doğrudan satışlar düşük kaldı. Ancak Xbox Game Pass sayesinde 1,3 milyon kişi oyunu deneyimledi.

XBOX KULLANICISI DAHA AZ ZAMAN AYIRDI

Ampere Analysis’in verilerine göre, Xbox kullanıcıları oyunu ortalama 2 saat 20 dakika oynarken, PS5 ve Steam kullanıcıları 4 saat 40 dakikayı aşan sürelerle daha derin bir deneyim yaşadı. Bu fark, Game Pass’in “oynayıp geç” anlayışından kaynaklanıyor olabilir. Oyunun parasal bir yatırım olmadan edinilebilmesi, kullanıcıların uzun süre bağlı kalmamasına yol açtı.

STEAM’DE JAPON DEVLERİ SOLLADI

Clair Obscur: Expedition 33, Japonya çıkışlı rol yapma oyunlarıyla kıyaslandığında açık ara önde yer alıyor. Steam'de ilk haftasında Metaphor: ReFantazio (346.600), Final Fantasy VII Rebirth (334.400) ve Persona 5 Royal (234.600) gibi isimleri geride bıraktı. Her ne kadar bazı Japon RPG’ler PC’ye geç çıkmış olsa da, Sandfall’ın oyunu PC platformunda önemli bir başarı yakaladı. Çin’in burada büyük rolü olduğu da dikkat çekiyor. Kullanıcı yorumlarının yüzde 24,85’i Çince yazıldı. İngilizce yüzde 45,8 ile çoğunluğu oluştururken, Fransızca yüzde 8,74 ile üçüncü sırada yer aldı.

OBLİVİON REMASTERED'I GERİDE BIRAKTI

Steam’in anlık satış sıralamasında oyun, sürekli olarak ilk üçte yer aldı. Özellikle 1 Mayıs resmi tatilinde eşzamanlı oyuncu sayısı 117 bine çıktı. 2 Mayıs’ta bu sayı 129 bine ulaşarak Oblivion Remastered’ın 132 binlik zirvesine yaklaştı. Üstelik Clair Obscur, ilk haftanın yedinci gününde 77 bin satışa ulaşarak aynı dönemde Oblivion Remastered’ın iki katı satış yaptı. Bu, oyunun ilk heyecanı geçtikten sonra bile ilgiyi koruduğunu gösteriyor.

PLAYSTATİON BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ

PlayStation cephesinde global bir satış sıralaması olmamasına rağmen, ülke bazlı listelerde oyun ilk 10’da kendine yer bulmayı başardı. Final Fantasy VII Rebirth’in altı günde ulaştığı 1,4 milyon satış rakamına ulaşmasa da Metaphor: ReFantazio (301.300), Like a Dragon: Infinite Wealth (282.200) ve Persona 3 Reload (227.210) gibi isimlerin önüne geçti. Alinea Analytics, bu başarıda fiyat avantajının da etkili olduğunu vurguladı. Değere göre yapılan bir sıralamada fark daha az olabilir, ancak hacimsel üstünlük açık.

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FARKLI BİR RPG ARAYANLARIN YENİ GÖZDESİ

Klasik Japon RPG kalıplarının dışına çıkan yapısıyla öne çıkan Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı savaş mekanikleriyle taze bir deneyim sunuyor. Eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlar ve oyuncular arasında yayılan olumlu yorumlarla büyüyen bir ivme yakalayan oyun, Split Fiction ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi rakiplerini de OpenCritic notları açısından geride bıraktı.

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İKİ MİLYON SATIŞ YOLDA

Şu anki satış eğilimi sürdüğü takdirde, Clair Obscur: Expedition 33’ün iki milyon satış barajını aşması an meselesi. Kepler Interactive’in yayıncılığını üstlendiği oyun, 2025 yılının ilk büyük sürprizlerinden biri oldu. Hem yaratıcı yaklaşımı hem de teknik kalitesiyle dikkat çeken yapım, Fransız oyun endüstrisinin yüz akı haline geldi.