Rsuya'da cezaevinde mahkumlar isyan etti. Gardiyanları rehin alıp dehşet saçtılar. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Rsuya'da cezaevinde mahkumlar isyan etti. Gardiyanları rehin alıp dehşet saçtılar. Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde yaşanan şiddetli bir isyan, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İsyan sırasında mahkumlar, bıçaklarla silahlanarak gardiyanlara saldırdı ve birkaç personeli rehin aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay disiplin komisyonunun oturumu sırasında patlak verdi. Mahkumlar, personeli rehin alarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Cezaevi yönetimi, rehineleri kurtarmak için operasyonların sürdüğünü ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

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GARDİYANIN BOĞAZINI KESTİLER

Olay anına ait görüntülerde, yaralı gardiyanların yerde yattığı ve birinin boğazının kesildiği görüldü. Yerel kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren mahkumların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşı olduğunu iddia ederken, bazı kaynaklar bu kişilerin terör örgütü IŞİD üyesi olduklarını öne sürdü. Ancak resmi makamlar henüz saldırganların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsyanın yaşandığı "IK-19" cezaevi, Volgograd bölgesindeki Surovikino kasabasında bulunuyor ve yüksek güvenlikli bir tesis olarak biliniyor. Cezaevinin bin 241 kişilik kapasitesi bulunuyor.

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