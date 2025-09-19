RTB Başkanı Erdoğan: Çay, bu toprakların bereketi ve emeğin sembolüdür

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın çay hakkında yaptığı eleştirel açıklamalara sert tepki gösterdi. Ortaylı’nın Türkiye’de üretilen çayla ilgili sözlerini “seviyesiz” olarak nitelendiren Erdoğan, çayın yalnızca bir içecek olmadığını, bu toprakların emeğini ve kültürünü temsil eden stratejik bir ürün olduğunu vurguladı.

Son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalara ilişkin yazılı bir değerlendirme yapan Mehmet Erdoğan, “Çay, yalnızca bir içecek değil; tarihimizde, kültürümüzde ve sosyal hayatımızda köklü bir yere sahip olan stratejik bir üründür. Türkiye, milyonlarca insanın emeğiyle çay tarımını ve sanayisini geliştirmiş, bugün dünya çapında beşinci büyük çay üreticisi ve birinci büyük çay tüketicisi haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

“ÇAYIMIZI KÜÇÜMSEMEK, EMEĞE HAKSIZLIKTIR”

Çayı küçümseyen açıklamaların üreticilerin alın terini görmezden gelmek anlamına geldiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Çayı küçümseyen, emeği değersizleştiren veya toplumsal hafızamızdaki yerini göz ardı eden her türlü açıklama, üreticilerimizin alın terine, bölgemizin kalkınmasına ve kültürel değerlerimize haksızlıktır. Rize’nin mandalinası gibi, çayımız da bu ülkenin en kıymetli ürünlerindendir. ‘Türkiye’de iyi çay olmaz’ demek, bu toprağın bereketine ve insanının emeğine saygısızlıktır.”

Erdoğan, Türkiye’nin kendi tarımsal ve kültürel değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Hint ve Çin çaylarına gönderme yapmak yerine, kendi değerlerimize sahip çıkmak, ülkemizin kalkınması için atılacak en doğru adımdır.” dedi.

“ORTAYA ATILAN SÖZLER RİZE’NİN EMEĞİNİ GÖLGEDE BIRAKAMAZ”

İlber Ortaylı’nın çay üretim bölgelerini görmeden yaptığı değerlendirmeleri doğru bulmadıklarını belirten Rize Ticaret Borsası Başkanı, ünlü tarihçiyi bölgeye davet etti:

“Çay sektörümüzün geldiği noktayı küçümseyici açıklamaları, ülkemizin sevilen bir aydınına yakıştıramadığımızı ifade ediyoruz. Kendilerini, çay sanayisini ve üretimini yerinde görmeleri için Rize’ye davet ediyoruz. Buradaki üretimi ve emeği yakından inceledikten sonra, kanaatlerinin değişeceğine inanıyoruz.”

Erdoğan’ın açıklamaları, Rize’de çay üreticileri arasında da destek bulurken, kamuoyunda çayın kültürel ve ekonomik önemi bir kez daha gündeme taşındı.