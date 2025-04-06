RTÜK AA ve TRT hakkında suç duyurusu

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin Maltepe mitingini yayınlamayan RTÜK, AA ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Eminağaoğlu, 2 milyondan fazla yurttaşın katıldığı mitingi yayınlamayan Anadolu Ajansı, TRT ile RTÜK görevlilerinin "Görevi kötüye kullanma" suçunu işlediğin belirtti.

Eminağaoğlu söz konusu suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

-Anadolu Ajansı (AA) görevlileri, 57 sayılı Yasa uyarınca 5237 sayılı Yasa uygulamasında memur sayılmaktadır. AA’nın yayın ilkeleri arasında; tarafsız, objektif, adil habercilik yapmak, nesnellik ve doğruluğu esas almak, kişisel tutum, çıkar ve aidiyet haberciliği yapmamak da yer almaktadır.

-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 2954 sayılı Yasa ve 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, tarafsızlıkla yayın yapmakla, öte yandan siyasi partilerin haber değeri taşıyan faaliyetlerini de yayınlamakla görevlidir.

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) görevleri, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki 6112 sayılı Yasa’da düzenlenmiştir. Buna göre RTÜK; ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, adalet ve tarafsızlık, doğruluk ve gerçeklik, siyasi partiler ve demokratik gruplar yönünden tek yönlü yayın yapılmaması yönünden denetim yapmak ve bunlara aykırılık durumunda yaptırım uygulamakla yükümlüdür.

-Yapılan açık hava toplantısı haber ve görüntülerine halkın haber alma hakkının gereği olarak AA ve TRT'nin yer veresi gerekirken, bu kuruluş görevleri görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu işleyerek, bu konudaki haber ve yayınlara yer vermemiştir. RTÜK bu konuda görevi alanındaki yayın kuruluşlarının yayınlarını inceleme ve denetlemekle görevli iken bu konuda görevini yerine getirmemiş, gerekli yayınları yapmayan yayın kuruluşlarına yaptırım uygulamamıştır.