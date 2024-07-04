RTÜK, “Açık Radyo”nun yayın lisansını iptal etti

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine aykırılık gösterdiği gerekçesiyle programın yayın lisansının iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, medya hizmet sağlayıcılarının kamu sorumluluğuyla yayın yapmaları gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, programın toplumu kin ve düşmanlığa teşvik edecek şekilde yayın yaptığına dair ihlaller tespit edildiği ifade edildi. Bu doğrultuda, "Açık Radyo" programının yayınları 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde saat 08:00'de olmak üzere takdiren 5 kez durdurulmasına da karar verildi.

Yapılan idari işlemlerin kuruluşa tebliğ edildiği ve gereklerine aykırı yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptal edilebileceği de bildirildi. RTÜK, kanunlar çerçevesinde aldığı bu kararın yasal dayanağına dikkat çekti ve konuya ilişkin yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirdiğini belirtti.