RTÜK Başkanı Açıkladı: Kartalkaya'daki yangın faciası için yayın yasağı kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK Başkanı Açıkladı: Kartalkaya'daki yangın faciası için yayın yasağı kaldırıldı

Bolu'daki Kartalkaya kayak tesislerinde Grand Kartal otelde çıkan yangında 76 canımız yaşamını yitirmişti. Facia için getirilen yayın yasağı kaldırıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının kaldırıldığını X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)
Asya borsalarında karışık seyir
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Liverpool yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Adana'da reçeteli ilaçları satan şüpheli yakalandı
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum... (22 Ocak 2025)
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı
Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin Barolar Birliği'nden dik duruş mesajı