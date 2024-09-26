RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le ilgili skandal atama ve maaş iddiaları

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepkileri üzerine çeken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yakın akrabalarını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) önemli görevlere getirdiği iddiaları gündeme geldi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Şahin, bacanağı Hasan Taşkın ve kayınbiraderi Bülent Şenkardeşler’i RTÜK’te işe aldı.. Bülent Şenkardeşler, bir ay önce RTÜK Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcılığı’na atanırken, geçmişte Yüksek Seçim Kurulu’nda memur olarak görev yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığı öğrenildi.

EŞİNE İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Öte yandan Ebubekir Şahin’in eşi Nalan Şahin’in ise uzun süredir TRT’den “işe gitmeden” maaş aldığı öne sürüldü.

ŞAHİN İDDİALARI YALANLADI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu iddialara ilişkin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Şahin, "Tebrikler! İsmail Arı. Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin. Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu. Mahkemede görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.