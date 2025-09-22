Canlı yayındaki KJ krizi büyüyor. Soruşturma başlatıldı

Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur. Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu ile ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir. Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir" dedi.

Ebubekir ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir ŞAHİN 1974 yılı Rize Çayeli doğumludur. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamlamıştır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmıştır.



Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yapmıştır. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 25.01.2021 ve 25.01.2023 tarihlerinde bu göreve tekrar seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.10.2023 tarihli ve 5'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda ikinci kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine getirilen Şahin, 18.10.2023 tarihinde Üst Kurul’daki oylama ile dördüncü kez Üst Kurul Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, İngilizce bilmektedir.