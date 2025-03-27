RTÜK Başkanı Şahin hakkında suç duyurusu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin anayasa ve yasalara aykırı şekilde sosyal medya “X” şahsi hesabından yaptığı paylaşımlarla “görev suçu” işlemektedir.

Şahin; 19 Mart, 23 Mart ve 25 Mart 2025’te Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlıklarıyla radyo ve televizyon yayıncılarına yönelik tehditkar açıklamalar yapmaktadır.

RTÜK Başkanı, Üst Kurul kararı olmadan şahsi hesabından yaptığı paylaşımlarla yayıncı kuruluşlara özetle şu tehditkar sözleri kullanmaktadır:

“Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatırız…

Yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz.

Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; ‘…Kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun’… Gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.

Yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Şahin son açıklamasında, “bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir” diyor ama kapatılan Kent lokantası da haberlerde yer alıyor.

Değerli okurlarım.

Sadece Sözcü TV (SZC) ana haber moderatörü Fatih Portakal dışında Şahin’in bu tehditkar açıklamaları karşısında ne muhalefet partileri ne de televizyon sahipleri tepki göstermediler.

Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star1 Magic Box’ın kurucularından olarak anayasadaki TRT tekelinin kalkmasında ve o günkü 3984 sayılı bugünkü 6112 sayılı RTÜK yasasının hazırlanmasında aktif görev yaptım.

55 yıllık gazeteci ve anayasa ve yasalarla güvence altına alınan, “Halkın haber alma” hakkıma engel koymaya çalışan RTÜK Başkanı Şahin hakkında sorumlu Türk vatandaşı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 23 Mart 2025’te suç duyurusunda bulundum

Suç duyurusunda anayasal içeriklerini de koyarak şu başlıkları vurguladım:

6112 Sayılı RTÜK yasasının şu maddesini de ekledim:

MADDE 6 – (1) Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.

RTÜK Başkanının yasaya göre görevlerini de yaptığım suç duyurusunda tek tek yazdım.

Bu görevleri arasında şahsi sosyal medya hesabından “uyarı” yapma yetkisi kesinlikle yoktur.

Şahin, “Lisans iptali” olmak üzere en ağır yaptırımlar uygulanacağını söyleyerek halkın haber alma hakkını engellemeye çalışmaktadır.

Ankara Cumhuriyet Savcılığına yaptığım açıklamanın sonuç ve talep bölümünü de şöyledir:

RTÜK Başkanı Ebubekir Sahin'in, "X" adlı sosyal medya mecrasında şahsi hesabından yaptığı açıklamalar Anayasa ve 6112 sayılı yasa hükümleri dikkate alındığında;

Anayasaya hükümlerine aykırı olarak suç teşkil etmektedir. RTÜK yasasına aykırı olarak görevini kötüye kullanması nedeniyle yaptığı açıklamalar suç teşkil etmektedir. Açıklamaları; Bağımsız ve tarafsız yayın organlarına şantaj, tehdit, korkutma ve sindirme amacı taşımakta ve suç teşkil etmektedir. Halkın haber alma hakkını engellemeye çalışması suç teşkil etmektedir. Karar merci olan Üst Kurul'da alınmamış bir yetki ile yayıncıları tehdit etmesi suç işlemektedir. Kendisini Üst Kurul'un üstünde tek kişilik bir yaptırım gücü haline getirmekte ve hukuksuz açıklamaları ile suç işlemektedir. TCK Madde 257/1 şu hükmü taşır: "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Ebubekir Şahin bu yasa hükmünü çiğneyerek suç işlemiştir.

Suç duyurumda RTÜK üyeleri İlhan Tasçı ile Tuncay Keser’i tanık olarak gösterdim.

Şikayetimin Sonuç ve Talep bölümü ise şöyledir:

Halkın haber alma hakkının engellenmesi, anayasa ve yasaları ihlal etme, görevi kötüye kullanma başta olmak üzere kamu görevlisi Ebubekir Şahin hakkında somut dayanakları gösterilen suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılmasını bu konudaki kanıtların toplanmasını, toplanacak kanıtlarla iddianın sabit olduğu da görüleceğinden iddianame düzenlenmesi için gereğini arz ederim.