26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • RTÜK'ten 'Bağcılar cinayeti' için 'hassasiyet' uyarısı

RTÜK'ten 'Bağcılar cinayeti' için 'hassasiyet' uyarısı

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Bağcılar'da gerçekleşen cinayetle ilgili olarak yapılan haberlere dair 'hassasiyet' uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 23:48
Takip Et

RTÜK Başkanı Şahin'den 'Bağcılar cinayeti' için 'hassasiyet' uyarısı

RTÜK'ten 'Bağcılar cinayeti' için 'hassasiyet' uyarısı
+
Aa
-

Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir kişinin annesini öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından uyarı yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yayın yasağı istedi. İstanbul Bağcılar'da Ali S. isimli bir kişi birlikte yaşadığı annesini öldürüp başını kesti. Kesik başı sokağa atıp evi ateşe veren Ali S., gözaltına alındı. Cinayetin ardından, sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayılmaya başladı.  

Şahin'in o paylaşımı:

"LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM! Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz."


Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cinayetin ardından söz konusu haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesine ilişkin savcılığa başvuru yapıldığını duyurdu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
2
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
4
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
5
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
7
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.