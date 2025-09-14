RTÜK Başkanı Şahin’den Tele1’de Alevilere karşı yer alan ifadeye kınama

Kaynak: İHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 ekranlarında Alevilere karşı söylenen ifadeyi kınadı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği ‘Alevilerin haini çoktur’ ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

