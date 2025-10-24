Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan seçim ile yeni yönetim belirlendi. Görevinin sona ermesi ile Ebubekir Şahin, seçimde bayrağı Mehmet Daniş'e devretti.

Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Daniş

Göreve seçilen Mehmet Daniş, 22. 23. ve 24. Dönemde AKP Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer almıştı.

Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarına uyguladığı ceza ve baskılarla bilinir duruma gelmişti. Şahin'in döneminde birçok soruşturma, dava, ekran karartma gibi süreçler yaşanmıştı.

"ŞAHİN DÖNEMİ SONA ERDİ"

Seçimde bir başka aday olan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İlhan Taşcı

Taşçı, "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır" ifadelerini kullandı.