RTÜK ceza vermişti! Fenomen dizinin fişi mi çekildi?

Sahipsizler dizisi, RTÜK cezası yüzünden 8 Ocak'ta yayımlanmayacak. Sahipsizler dizisi yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler final mi yaptı, neden yok? sorusu merak edildi.

Sahipsizler bu hafta da izleyicileriyle bir araya gelemeyecek. Dizi, RTÜK tarafından uygulanan cezalar yüzünden yayın akışından çıkarıldı.

RTÜK tarafından iki kez program durdurma ve idari para cezasına çarptırılan dizi iki hafta boyunca ekranlara gelemeyecek.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin 8. bölümü 15 Ocak 2025 tarihinde ekranlarda olacak. Dizi, 15 Ocak'ta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.