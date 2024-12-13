RTÜK ceza vermişti! O dizinin de fişi çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK ceza vermişti! O dizinin de fişi çekildi

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilmişti. Yabani RTÜK cezasının ardından final çekimlerini tamamladı.

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yabani RTÜK cezasının ardından final çekimlerini tamamladı. Son set gününde oyuncuların yaptığı paylaşım hüzünlendirdi.

7.webp

YAYIN DURDURMA KARARI SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. 14 ve 21 Aralık’ta ceza nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani 28 Aralık’ta 50. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ardından dizi büyük finalini ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından 51. bölümüyle yapacak.

8-001.webp

SON POZ VERİLDİ!

Altın Kelebek'te en iyi çift ödülünü alan Yabani'nin çekimleri tamamlandı. Oyuncular hep birlikte setten son pozlarını verdi. Bu gelişme seyircileri üzdü.

Dolunay Soysert o anları "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" ifadelerini kullandı.

77u.webp

Son Haberler
İhtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak yardımı
İhtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak yardımı
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Anne ve 2 çocuğu feci yangından kurtuldu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Sinop’ta fırtına çatıyı uçurdu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Bursaspor’un yeni sponsoru TOGG oldu
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama