RTÜK ceza vermişti! O dizinin de fişi çekildi

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yabani RTÜK cezasının ardından final çekimlerini tamamladı. Son set gününde oyuncuların yaptığı paylaşım hüzünlendirdi.

YAYIN DURDURMA KARARI SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Yabani yasakların ardından ekrana 7 Aralık'ta dönecek. 14 ve 21 Aralık’ta ceza nedeniyle ekrana gelmeyecek olan Yabani 28 Aralık’ta 50. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ardından dizi büyük finalini ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından 51. bölümüyle yapacak.

SON POZ VERİLDİ!

Altın Kelebek'te en iyi çift ödülünü alan Yabani'nin çekimleri tamamlandı. Oyuncular hep birlikte setten son pozlarını verdi. Bu gelişme seyircileri üzdü.

Dolunay Soysert o anları "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" ifadelerini kullandı.