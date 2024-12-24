RTÜK cezaları ne zaman uygulanacak?

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kasım ayı sonunda ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), ‘Deha’ (Show TV), ‘Sahipsizler’ (Star TV) ile ‘Yabani’ (NOW TV) dizilerine milli ve manevi değerlere aykırılık, şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulamıştı.

Peki, cezalar ne zaman uygulanacak? Gazeteci Birsen Altuntaş, herkesin merak ettiği o tarihleri açıkladı. 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kesilen dizilerden ‘Yabani’ye cezası tebliğ edilmişti. Dizinin cezası geçtiğimiz Cumartesi tamamlandı. Ceza nedeniyle finali ertelenen dizi, önümüzdeki hafta 51. bölümüyle ekranlara veda ediyor. ‘Sahipsizler’in cezası 1-8 Ocak, ‘Arka Sokaklar’ın cezası 27 Aralık-3 Ocak ve ‘Deha’nın cezası ise 5-12 Ocak’ta uygulanacak. Bu tarihlerde dizilerin yeni bölümleri yerine RTÜK’ün kanallara gönderdiği belgeseller yayınlanacak.

Açıkçası, bu kadar ağır cezaların verilmesini doğru bulmuyorum. Eğer yaptırım uygulanacaksa, idari para cezası en makul olanıdır. Ceza, yayın durdurmak olmamalı.

2024’ün en çok dinlenen şarkısı

Ebru Yaşar’ın Siyam ile düet yaptığı şarkısı ‘Yoksun’, 2024 yılında rekor kırdı. EY Müzik & Mahzen Media etiketiyle Şubat ayında yayınlanan şarkı, YouTube Türkiye verilerine göre, 200 milyona yakın görüntülenmeyle başarısını taçlandırdı.

Sözü ve müziği Siyam, Esad Fidan ve Ramazan Kızılpınar’a ait şarkının düzenlemesi Esad Fidan imzası taşıyor.

‘Yoksun’, yayınlandığı dönemde de Cardi B ve Miley Cyrus gibi dünya starlarını da geride bırakarak Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkı olmuş ve dünya listelerinde 23. sıraya yükselmişti.

‘Homo Homini Lupus’ sergisi açıldı

Genç ressam Beklan Murat, ‘Homo Homini Lupus’ isimli ilk kişisel sergisini Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sanat dünyasına yeni bir soluk getiren sergide, realizm ve sürrealizmi ustaca harmanlayarak ortaya koyduğu 27 adet tuval üzerine akrilik çalışması ve iki geri dönüşüm malzemesi kullanarak ürettiği eserler yer alıyor.

Sergi, Salı günü hariç Kadıköy’de Betül Ketenci’nin kurucusu olduğu Evrim Sanat Galerisi’nde Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi saat 11:00-19:00 arası, Pazar ise 12:00-18:00 saatlerinde 9 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.