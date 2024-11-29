RTÜK cezalarının reytinglere etkisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), önceki gün birçok kanala ceza kesti. RTÜK’te yapılan toplantı sonrası Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8’e 13 ayrı yaptırım uygulandı.

‘Arka Sokaklar’ın tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, millî ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D’ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi. Şiddet sahneleri nedeniyle ‘Sahipsizler’ için Star TV’ye; ‘Yabani’ için NOW TV’ye ve ‘Deha’ için Show TV’ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi. RTÜK’ün bu kararı sonrası hâliyle bu duruma sosyal medyada tepki gösterenler oldu. Peki, RTÜK’ün cezasının reytinglere etkisi ne oluyor? Açıkçası, ceza kesildiği günün akşamı final yapacağı konuşulan ‘Sahipsizler’, Total’de 5,99 reytingle 3., AB’de 2,72 reytingle 12. ve ABC1’de aldığı 3,53 reytingle yine 12. sırada yer aldı. Verilen cezalar sonrası halkın ‘Kızıl Goncalar’ ve ‘Kızılcık Şerbeti’ne sahip çıkarak nasıl zirveye taşıdıklarını da unutmamak gerekir.

Çözüm, hayatın gerçeklerini ekranlara taşıyanlara ceza kesilmesi değil; mesele, bu tür olayların yaşanmamasını sağlamaktır.

‘Gelin Görümce’nin başarısı

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Fatih Ürek, şarkıcılığının yanında sunuculuğuyla da sevildi. Özellikle gündüz kuşağının aranan isimlerinden birisi oldu.

Şu sıralar NOW TV’de sunduğu ‘Gelin Görümce’ ile yoluna doludizgin devam ediyor. Program, 24 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başlamıştı. Yaz boyunca yayınlandı. Fatih Ürek, tatil yapmadı. Kendini programa adadı. Çalışmasının karşılığını aldı. Karga Film imzalı yapım, geçen günlerde 100. bölümüyle izleyici karşısına çıkarak ‘Dalya’ dedi. Gündüz kuşağında tutunmak zordur. Hele hele haber bültenleri öncesinde yayınlanan programların işi hiç ama hiç kolay değildir.

NOW TV’de hafta için her gün saat 16.30’da izleyiciyle buluşan ‘Fatih Ürek ile Gelin Görümce'ye başarılar diliyorum. Nice 100 bölümlere…

Vahit rolü onun için yazılmış

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NOW TV’de yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’, Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinin başında geliyor.

Dizide rol alan oyuncular da performanslarıyla âdeta devleşiyorlar. Bunlardan birisi de Tolga Tekin. Dizide Cüneyd’in (Mert Yazıcıoğlu) babası Vahit karakteriyle karşımıza çıkıyor. Açıkçası, izlerken keyif alıyorum. Daha önce birçok yapımda izledim. Ama Vahit rolü sanki onun için yazılmış. Rolünün hakkını fazlasıyla veriyor. İzleyiciye resmen oyunculuk şovu sergiliyor.

Hele Cüneyd ile karşılıklı oynadıkları sahneler, daha bir keyifle izleniyor.