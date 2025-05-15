RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Özgür Özel ve Halil Falyalı kararı

Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Özgür Özel ve Halil Falyalı kararı

RTÜK, Özgür Özel'in AKM'de uğradığı saldırıda makam aracının kapalı otoparka alınmamasını haber yapan Halk TV ve Sözcü TV'ye para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Tele1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yönelik yaptırımlar uyguladı.

RTÜK; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı AKM’nin kapalı otoparkına aracının alınmaması ve tören sonrası aracına yürüyerek giderken saldırıya uğramasını haberleştiren SZC TV ile Halk TV’ye haberin "Doğruluğundan emin olunmaksızın" yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

Tele1’e Gazeteci Ayşemden Akın’ın 'Halil Falyalı' gündemi ile getirdiği iddialar ve NOW TV’ye de "gizli reklam" gerekçesiyle ceza verildi.

Son Haberler
Şantiyede sel paniği! Operatör suya daldı
Şantiyede sel paniği! Operatör suya daldı
Şanlıurfa sele teslim oldu!
Şanlıurfa sele teslim oldu!
Dokuma sanatında 40 yıl! Balpınar’ın sanatsal mirası
Dokuma sanatında 40 yıl! Balpınar’ın sanatsal mirası
Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi 8 gün sonra öldü
Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi 8 gün sonra öldü
İYİ Parti Of İlçe Başkanı’ndan AKP’ye sert tepki: Çay üreticisine reva görülen bu fiyat rezilliktir
İYİ Parti Of İlçe Başkanı’ndan AKP’ye sert tepki: Çay üreticisine reva görülen bu fiyat rezilliktir