RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Özgür Özel ve Halil Falyalı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Tele1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yönelik yaptırımlar uyguladı.

RTÜK; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM Başkanvekili ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin yapıldığı AKM’nin kapalı otoparkına aracının alınmaması ve tören sonrası aracına yürüyerek giderken saldırıya uğramasını haberleştiren SZC TV ile Halk TV’ye haberin "Doğruluğundan emin olunmaksızın" yapıldığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla alındı.

Tele1’e Gazeteci Ayşemden Akın’ın 'Halil Falyalı' gündemi ile getirdiği iddialar ve NOW TV’ye de "gizli reklam" gerekçesiyle ceza verildi.