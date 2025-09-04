RTÜK o kanal hakkında harekete geçti! 72 saat süre verildi

BirGün TV, yeni yayın dönemine 1 Eylül tarihinde Zafer Arapkirli’nin moderatörlüğünde başladı. Arapkirli ile Medyaterapi, hafta içi her gün saat 11.00’de yeni gelişmeler ve her güne farklı konuklarıyla gündemin sıcak başlıkları değerlendiriliyor.

BirGün TV’nin yeni yayın döneminin 4. gününde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) lisans kararı geldi. RTÜK, BirGün TV’nin lisans alması için 72 saat süre verdi. Karar oy çokluğu ile alındı.

72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek.

KARARA TEPKİLER

BirGün'ün haberine göre RTÜK Üst Kurul Üyesi CHP’li İlhan Taşcı, karara tepki göstererek, “1 Eylül’de Youtube üzerinden yayın hayatına başlayan BirGün TV’nin daha haftası dolmadan yasada yeri olmamasına karşın lisans alması için RTÜK tarafından oyçokluğuyla 72 saat süre verildi” dedi.

Taşcı, şunları söyledi: “Oysa Türkiye’de iktidara ya da RTÜK’e yakın onlarca kanal kaçak, lisans ücreti ödemeden dijital de dahil her alanda yayınlarını sürdürebiliyor. Ama eleştirel yayıncıysan RTÜK Demokles’in kılıcı gibi üzerinde sallanıyor. Yeter ki düşünme, sorgulama, eleştirme…”

RTÜK Üst Kurul Üyesi Tuncay Keser ise karara ilişkin, “RTÜK sosyal medyada “TİTİZ” seçimler yapmaya devam ediyor. “Seç beğen lisansa zorla”da bu hafta... https://youtube.com/@birguntv için lisans kararı alındı. 72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, BirGün TV için erişim engeli isteyecek” değerlendirmesini yaptı.

Keser, şunları vurguladı: “Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan @birguntv’nin seçilerek isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet-İBYH) yayın lisansı almaya zorlanması; niyet ve tercihlerin gerekçesini ortaya koyuyor. Lisans ücreti ve içerik denetimi yoluyla internet ortamındaki bağımsız gazeteciliğin, çok sesliliğin hedef tahtasına konduğu; eleştirinin, sorgulamanın olmadığı, tek sesli bir sosyal medya istendiği çok açık.”