Kızılcık Şerbeti yarıda kesildi 'İslamofobi' belgeseli konuldu. RTÜK'ten son dakika müdahalesi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ceza verdiği ancak mahkeme kararıyla yayınına devam eden Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine son dakika müdahalesi yapıldı.

Kızılcık Şerbeti hakkında mahkeme tarafından kaldırılan yayın durdurma cezası, RTÜK'ün itirazı üzerine yeniden çıkarıldı.

Kanal tebligat gelmediği gerekçesiyle diziyi yayına aldı ancak yayın yarıda kesilerek İslamofobi belgeseli konuldu.

Bu akşam 20.00'da yayınlanması beklenen diziyle ilgili önce saat 17.00’de yayın yasağı kararı bildirildi.

POSTAYLA GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV'nin bu akşam RTÜK’ün son dakika aldırdığı kararla ilgili yeni bir hamle yaptığını duyurdu. Kanal yönetimi kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar verdi.

Gecikmeli de olsa yeni bölümü yayına başlayan dizi bir süre sonra durduruldu. Yapılan duyurunun ardından İslamafobi belgeseli yayınlanmaya başlandı.

Gazeteci Altuntaş, son dakika bildirilen yayın durdurma kararının ardından tepkisini şöyle dile getirmişti:

'KARA BİR GÜN'

"Bugün televizyon yayıncılığı tarihinde KARA bir gün. Bir diziye (#KızılcıkŞerbeti) "sözde şiddet" iddiasıyla 5 kez yayın durdurma cezası ilk kez uygulanıyor. Birçok sansürün de önünü açan bir karar bu... Show TV dizinin yayın saatinde belgesel yayınlayacak."



'İTİRAZ HAKKIMIZ BİLE OLMADI'

Dizinin oyuncularından Barış Kılıç, paylaşımında, "İtiraz hakkımız bile olmadı" demişti.