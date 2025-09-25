RTÜK tarafından soruşturma başlatılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik yeni gelişme! Yeniden diziye dahil oldu

RTÜK tarafından soruşturma başlatılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik yeni gelişme! Yeniden diziye dahil oldu

Şu son günlerde senaryosu ile izleyicisinden tepki gören Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Dizide Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen’in diziye yeniden dahil olacağı öğrenildi.

Eleştirilerin yanı sıra her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbet’i RTÜK tarafından da incelenmeye alınmıştı. Projenin senaryosu nedeniyle diziden apar topar ayrılan Selin Türkmen'in yeniden Kızılcık Şerbeti’nde.

SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE FEYZA ARASINDA KRİZ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularından Feyza Civelek'in sette uygunsuz bir davranışta bulunduğu bu yüzden de Sibel Taşçıoğlu’nun diziden apar topar ayrıldığı iddia edilmişti.

Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in bu uygunsuz davranışının suçunu rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan gerilimin ardından Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği karaktere ölüm senaryosu yazıldı ve usta oyuncu 2 sezon rol aldığı diziye veda etti.

Feyza Civelek bu iddiaları net bir dille yalanlarken, Taşçıoğlu bu konuda sessizliğini korudu.

