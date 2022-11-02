Mete Hacıarifoğlu kimdir?

TBMM Genel Kurulu'nda Taha Yücel'in istifasının ardından boş kalan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) koltuğu için seçim yapıldı. RTÜK üyeliği adına yapılan gizli oylamada Mete Hacıarifoğlu yeni üye seçildi. Hacıafrifoğlu’nun seçilişiyle üyelik kontenjanının hangi partiye düştüğüne yönelik bazı tartışmalar yaşandı.

İYİ Parti Grup başkanvekili Müsavat Dervişoğlu konuya ilişkin, ''Burada bir hukuk gaspı söz konusu. 1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği, o günün şartları içerisinde İYİ Parti'ye düşüyor'' dedi.

Ak Parti Grup başkanvekili Yılmaz Tunç ise, ''Şu anda biz seçim yapmak üzereyken de Meclis aritmetiği değişebilir, o zaman ne yapacağız. Dolayısıyla üyelik ne zaman boşaldıysa, Meclis'teki oran ne ise odur, o da AK Parti lehinedir'' diye konuştu.

CHP Grup başkanvekili Engin Altay da, ''Bu iş gerçekten AK Parti bakımından aslında attığı taşın ürküttüğü kurbağaya değemeyeceği bir işe benziyor. Yani RTÜK'te zaten bir çoğulunuz var'' dedi.

Tüm bu yaşanan tartışmaların ardından TBMM Genel Kurul'da AK Parti'ye düşen üyelik seçimi gerçekleştirilerek, yapılan gizli oylamada 243 oy alarak boş kalan koltuk Mete Hacıarifoğlu’nun oldu.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu, Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi.

2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, TBMM'de yapılan oylama sonucu RTÜK üyesi oldu.