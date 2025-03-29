RTÜK üyesi Keser: YouTube ve Facebook gibi platformlara başlatılan lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, "RTÜK'ün YouTube ve Facebook gibi platformlar için başlattığı lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur. İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahaledir" dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün Youtupe ve Facebook gibi platformlar için başlattığı lisans sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keser, şunları kaydetti:

"RTÜK'ün YouTube ve facebook gibi platformlar için başlattığı lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur. İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahaledir. Söz konusu kararla internet alanındaki çok sesliliğin hedef alındığı, özgürlük alanının daraltılmaya çalışıldığı açıktır. 6112 sayılı kanunla verilen "düşünce çeşitliliğini" sağlama görevinin tersine, internet ortamındaki bağımsız gazetecilik ve ifade özgürlüğü, maddi ve idari külfet ile nesnellikten uzak bir denetim getiren lisans süreçleriyle cendereye alınmaktadır. İdareye, internet yayıncılığı konusunda çok geniş ve keyfi bir müdahale olanağı veren söz konusu karar hukuki dayanaktan yoksundur, hukuk devleti ilkesine aykırıdır."