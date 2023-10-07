RTÜK üyesi Taşcı’dan çarpıcı açıklamalar. ‘Tonikle kahve yapımına ceza vermeye çalıştılar Pandemide tonik dağıttılar’

Tonikle kahve yapımına ceza vermeye çalıştılar

Taşcı, RTÜK’ün tonikle kahve yapımının gösterildiği bir programa ceza vermeye çalıştığını anlattı. “Bir gün kurul toplantısına İngiltere’den uyarlanmış bir program geldi. Programın özü şu, tonik ile kahve yapımı. Tonik ile kahve yapılacak. Onun tarifini veriyor. Rapor şundan gelmiş, alkole teşvik” diyen Taşcı, bunun mantıksız olduğunu söylediğini ancak muhalefet üye olduğu için dinlenmediğini belirtti. Taşcı, “Tonikte sıkıntı yok, işin içine cin girerse sıkıntı. Hem Türkiye’ye hem dünyaya rezil olursunuz. Bu raporu alın geri götürün” dedim. “Biz bunu bir araştıralım” dediler ve o dosyayı aldılar, bir daha da gelmedi" dedi.

Pandemide tonik dağıttılar

Taşcı, pandemi döneminde tonikin koruyucu özelliği olduğunun iddia edilmesi üzerine RTÜK toplantılarında tonik dağıtılmaya başlandığını da söyledi. “İşin daha trajik tarafı şuydu. Hatırlayın, pandemi döneminde bir yerlerde hekimler açıkladı, tonikin pandemide koruyucu özelliği olduğu yazılıp, çizilince bizim toplantılarımızda tonik dağıtılmaya başladı” diye konuştu.

RTÜK iktidarın infaz kurumu oldu

Taşcı, RTÜK’ün Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin uyum sürecine en önemli fasıllarından biri olduğunu ancak bu iktidar döneminde "İnfaz Kurumu"na dönüştüğünü söyledi. “Aslında özgürce yayın yapılabilme ortamını sağlaması gerekiyor RTÜK’ün. Eğer o ortamı hazırladıktan sonra özgürce yayın yapılamıyorsa, denetim mekanizmasının devreye girmesi gerekirken, tam tersine RTÜK hiçbir şekilde düzenleyici otorite olma özelliğini kullanmıyor, şu anki siyasi iktidarın tam da işine gelen durum” dedi.

Eleştiren kanallara 38 ceza

Taşcı, RTÜK’ün “iktidarı övenler ve eleştirenler” olmak üzere iki kriter belirlediğini ve denetlediği 1500 radyo ve televizyon arasında böyle bir ayrım yaptığını ifade etti. “Biz biliyoruz ki doğrudan doğruya saraya bağlı bir yapı ile karşı karşıyayız. 1500 televizyon var, bunları izlemekle görevli 1591 uzman var… Şu anda özellikle mevcut başkan döneminde yeni bir sistem geliştirildi. Raporlar geliyor kurula, tabii ki herkes kendi düşüncesini ifade ediyor. 9 kişilik heyette müzakere varsa şunun ortaya çıkması gerekirdi. Gelen raporlardan kurula gelerek Buna yaptırım gerek yoktur denilerek gönderilen sayısı sıfır. 1 Ocak 2023- 5 Ekim 2023 tarihleri arasında 38 ceza vermiş. Eleştiren kanallara. Burada 38 ceza var, öbür tarafa bakıyorsunuz 1 ceza var. O da Beyaz TV’ye. O da çok açık bir ihlaldi, RTÜK bile kurtaramadı onları” diye konuştu.

Medya çalıştayı başladı

Taşcı’nın konuştuğu medya çalıştayı, CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin işbirliği ile Marmaris’te otelde düzenlendi. Çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından 300’e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı. Çalıştayın “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Denetimi” başlıklı bölümünde Taşcı’nın yanı sıra Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da konuştu.

“RTÜK’E ABONE OLMUŞLAR GİBİ CEZA KESİYOR”

Taşcı, RTÜK’ün her hafta KRT, Halk TV, TELE 1, Fox TV ve Flash TV’ye ceza kesmen için toplandığını vurgulayarak, “RTÜK her hafta abone olmuşlar gibi sürekli ceza kesiyor. 5 kanal dışında ceza alan da yok” dedi. Taşcı, 1 Ocak’tan 5 Ekim’e kadar kesilen cezaların 44 milyon 800 bin lira olduğunu kaydederek, “Özgün yayıncılık yapamaya çalışan televizyon kanalları için çok ağır bedeller. Bunun altından kalkılabilmesi çok mümkün gözükmüyor” diye ekledi.

Taşcı, RTÜK’te yaşanan trajikomik bir olayı da anlatarak, şunları söyledi:

“Bir gün kurul toplantısına İngiltere’den uyarlanmış bir program geldi. Programın özü şu, tonik ile kahve yapımı. Tonik ile kahve yapılacak. Onun tarifini veriyor. Rapor şundan gelmiş, alkole teşvik. Dedim ki ‘Arkadaşlar, kahvede zaten sorun yok. Tonik de içki değil’. ‘Hayır’ dediler, muhalefetten geldiği için yanıltıyor muyum diye, kuşkuyla. ‘Tonikte sıkıntı yok, işin içine cin girerse sıkıntı. Hem Türkiye’ye hem dünyaya rezil olursunuz. Bu raporu alın geri götürün’ dedim. ‘Biz bunu bir araştıralım’ dediler ve o dosyayı aldılar, bir daha da gelmedi. İşin daha trajik tarafı şuydu. Hatırlayın, pandamı döneminde bir yerlerde hekimler açıkladı, tonikin pandemide kurucuyu özelliği olduğu yazılıp, çizilince bizim toplantılarımızda tonik dağıtılmaya başladı.”