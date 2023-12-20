RTÜK'te büyük skandal. Kayınbiraderini AKP'li belediyede memur RTÜK'te makam şoförü yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK'te büyük skandal. Kayınbiraderini AKP'li belediyede memur RTÜK'te makam şoförü yaptı
Hayat yandaşlara güzel. Ohh suyundan da koy... RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun kayınbiraderini AKP’li Aksaray Belediyesi’nde memur yaptırdığı ve RTÜK’te makam şoförü olarak çalıştırdığı ortaya çıktı.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile ilgili skandal bir olay ortaya çıktı. İddialara göre, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, kayınbiraderini memur yaptı.

Uslu’nun AKP’li Aksaray Belediyesi’nde kayınbiraderini memur yaptığı bildirildi. Öte yandan Uslu, kayınbiraderini RTÜK’te makam şoförü olarak çalıştırdığı da ortaya çıktı.

İddia sosyal medyayı karıştırırken gündeme oturdu.

Öte yandan TRT’de görev değişikliği yapılacağı ve İbrahim Uslu’nun göreve getirilebileceği öne sürülüyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın görevden alınacak.

Sobancı’nın yerine ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun getirileceği ileri sürülüyor.

Konuyla ilgili ise herhangi bir açıklama gelmedi.

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İBRAHİM USLU KİMDİR?

1983 Samsun doğumlu olan İbrahim Uslu, Bafra Süper Lisesi’nden sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Uslu, Gazi Üniversitesi’nde öğrenimine devam ederek “Yönetim Bilimleri” bölümünde “Bağımsız İdari Otoriteler ve RTÜK Örneği” konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi kazandı.

2007 yılında Uslu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda Üst Kurul Uzman Yardımcısı olarak başladı, Üst Kurul’un çeşitli birim ve kademelerinde görev yaptı.

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