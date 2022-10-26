26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi

İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi

TBMM Başkanlık Divanı kararını açıkladı. RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:36
Takip Et

İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi

İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi
+
Aa
-

TBMM Başkanlık Divanı RTÜK’ün boş kontenjanı için kararını verdi. İYİ Parti’ye verilmesi gereken boş kontenjan AKP’ye verildi.

Alınan kararda meclis aritmetiği esas alınması gerekirken Taha Yücel’in istifa tarihi olan 1 Temmuz’un baz alınmasıyla o dönemki meclis aritmetiğine göre boş koltuk AKP’ye verildi.

RTÜK Taha Yücel’den boşalan koltukla ilgili yazıyı meclise gönderseydi koltuğun yine İYİ Parti’ye verilmesi gerekiyordu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
4
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
5
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.