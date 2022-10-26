İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK'teki boş koltuk AKP'ye verildi

TBMM Başkanlık Divanı RTÜK’ün boş kontenjanı için kararını verdi. İYİ Parti’ye verilmesi gereken boş kontenjan AKP’ye verildi.

Alınan kararda meclis aritmetiği esas alınması gerekirken Taha Yücel’in istifa tarihi olan 1 Temmuz’un baz alınmasıyla o dönemki meclis aritmetiğine göre boş koltuk AKP’ye verildi.

RTÜK Taha Yücel’den boşalan koltukla ilgili yazıyı meclise gönderseydi koltuğun yine İYİ Parti’ye verilmesi gerekiyordu.